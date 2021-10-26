Футболистов «Лацио» заперли на клубной базе

Поражение 1:4 от «Вероны» в прошлом туре заставило президента «Лацио» пойти на радикальные шаги.

В поединке девятого тура Серии А римляне без шансов уступили в гостях «Вероне», пропустив 4 мяча от Джованни Симеоне.

Как информирует ресурс LazioNews, на следующий день после матча главный тренер клуба Маурицио Сарри провёл с игроками «орлов» серьёзный разговор после тренировки. На встречу с футболистами приехал также президент Клаудио Лотито.

Беседа прошла на повышенных тонах. Лотито запретил игрокам покидать расположение клубной базы и возвращаться домой. Требования президента клуба касались немедленного улучшения игры.

К слову, «Лацио» занимает в таблице Серии А восьмое место с 15 очками в активе.