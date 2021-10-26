Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Футболистов «Лацио» заперли на клубной базе

26 Октября 2021 • 09:43 Комментировать
Верона
4:1
Лацио
окончен

Поражение 1:4 от «Вероны» в прошлом туре заставило президента «Лацио» пойти на радикальные шаги.

В поединке девятого тура Серии А римляне без шансов уступили в гостях «Вероне», пропустив 4 мяча от Джованни Симеоне.

Как информирует ресурс LazioNews, на следующий день после матча главный тренер клуба Маурицио Сарри провёл с игроками «орлов» серьёзный разговор после тренировки. На встречу с футболистами приехал также президент Клаудио Лотито.

Беседа прошла на повышенных тонах. Лотито запретил игрокам покидать расположение клубной базы и возвращаться домой. Требования президента клуба касались немедленного улучшения игры.

К слову, «Лацио» занимает в таблице Серии А восьмое место с 15 очками в активе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.10  19:30 Венеция ... Салернитана 2.23 3.45 3.3
26.10  19:30 Специя ... Дженоа 2.33 3.5 3.05
26.10  21:45 Милан ... Торино 1.55 4.4 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Октября
10:21 · Италия. Серия А
Нигматуллин: «Алексею Миранчуку нужно менять клуб»
10:00 · Италия. Серия А
Миранчук снова стал худшим игроком «Аталанты» 3
09:43 · Италия. Серия А
Футболистов «Лацио» заперли на клубной базе
09:29 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес получит улучшенный контракт
09:08 · Италия. Серия А
Кьяер согласовал новый контракт с «Миланом»
25 Октября
23:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» требует скидку на Морату 1 слухи
23:01 · Италия. Серия А
Бернардески и Кин избежали травм 1
21:18 · Италия. Серия А
Агент Дибалы прилетит в Италию для продления соглашения с «Ювентусом» 1
20:59 · Италия. Серия А
Моуринью требует подписания игрока «Реала» слухи
19:45 · Италия. Серия А
Спинаццола близок к возвращению на футбольное поле
16:44 · Англия. Премьер-лига
Перишич интересен двум клубам АПЛ
16:44 · Италия. Серия А
​Смоллинг пропустит ещё месяц
16:36 · Италия. Серия А
Бергоми: «С Лукаку «Интер» обыграл бы «Ювентус» со счётом 3:0» 7
14:46 · Россия. Премьер-лига
Форвард, которым интересуется «Зенит», не будет продлевать контракт с нынешним клубом
10:25 · Италия. Серия А
Дибала: «Ювентус» должен быть доволен ничейным результатом» 9
Все новости
Рекомендуем