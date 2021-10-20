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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лацио» уволил дрессировщика орла из-за скандального видео

20 Октября 2021 • 15:40 Комментировать
Верона
...
Лацио
3.05 3.45 2.30
24.10 16:00

«Лацио» посредством своего официального сайта объявил об отстранении от работы Хуана Бернабе. Испанец работал дрессировщиком орла Олимпии – символа клуба. Перед каждым домашним матчем «лациале» Олимпия пролетает над стадионом «Олимпико».

Бернабе работал с Олимпией с 2010 года, о чём пишет Football Italia, но «Лацио» решил отстранить испанца. Поводом стало скандальное видео, распространившееся в сети. На нём Хуан отдаёт фашистское приветствие фанатам на трибуне, когда те произносят титул диктатора Бенито Муссолини.

«Лацио» счёл действия Хуана Бернабе оскорбительными и нарушающими принципы клуба, поэтому клуб отказался от услуг испанца.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио
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