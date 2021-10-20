​«Лацио» уволил дрессировщика орла из-за скандального видео

«Лацио» посредством своего официального сайта объявил об отстранении от работы Хуана Бернабе. Испанец работал дрессировщиком орла Олимпии – символа клуба. Перед каждым домашним матчем «лациале» Олимпия пролетает над стадионом «Олимпико».

Бернабе работал с Олимпией с 2010 года, о чём пишет Football Italia, но «Лацио» решил отстранить испанца. Поводом стало скандальное видео, распространившееся в сети. На нём Хуан отдаёт фашистское приветствие фанатам на трибуне, когда те произносят титул диктатора Бенито Муссолини.

«Лацио» счёл действия Хуана Бернабе оскорбительными и нарушающими принципы клуба, поэтому клуб отказался от услуг испанца.