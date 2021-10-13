Инсинье встретился с боссом МЛС

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье провёл встречу с вице-президентом МЛС Лино Ди Куолло. Впрочем, беспокоиться о возможном переезде итальянской звезды за Океан фанатам «адзурри» не стоит.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, 30-летний форвард «Наполи» и сборной Италии встретился с топ-менеджером североамериканской футбольной лиги в одном из ресторанов Неаполя. Предметом разговора сторон были потенциальные инвестиции игрока в недвижимость в США.

Отметим, что у Лоренцо Инсинье по итогам текущего сезона истекает срок действия соглашения с «адзурри», и пока стороны далеки от пролонгации отношений.

С недавних пор услуги итальянского аттаканте интересны «Челси».