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Чемпионат Италии. Серия А

У Спаллетти угнали машину

15 Октября 2021 • 21:59 Комментировать
Наполи
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Торино
1.38 4.80 8.70
17.10 19:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти стал жертвой автоугонщиков.

Злоумышленники продолжают терроризировать футболистов и тренеров в Италии. На сей раз пострадал коуч лидирующего в Серии А «Наполи» Лучано Спаллетти. По сведениям La Gazzetta dello Sport, неизвестные завладели автомобилем, припаркованным у гостиницы, где регулярно останавливается 62-летний тренер.

По данным источника, Спаллетти лишился малолитражного автомобиля Fiat Panda. Отметим, что это не единственная машина в автопарке экс-наставника «Зенита», ведь его нередко замечали на более дорогом авто марки Mercedes.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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