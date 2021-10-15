У Спаллетти угнали машину

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти стал жертвой автоугонщиков.

Злоумышленники продолжают терроризировать футболистов и тренеров в Италии. На сей раз пострадал коуч лидирующего в Серии А «Наполи» Лучано Спаллетти. По сведениям La Gazzetta dello Sport, неизвестные завладели автомобилем, припаркованным у гостиницы, где регулярно останавливается 62-летний тренер.

По данным источника, Спаллетти лишился малолитражного автомобиля Fiat Panda. Отметим, что это не единственная машина в автопарке экс-наставника «Зенита», ведь его нередко замечали на более дорогом авто марки Mercedes.