«Торино» всё же не удалось прервать победную серию «Наполи»

В восьмом туре Серии А «Торино» пытался отобрать первые очки у «Наполи». Лидеры чемпионата Италии никак не могли открыть счет. Лоренцо Инсинье с 11-метрового не смог переиграть голкипера, гол Джованни ди Лоренцо отменил ВАР, а Ирвинг Лосано попал в штангу. Лишь на 81-й минуте Виктор Осимхен головой смог послать мяч в сетку - 1:0.
«Наполи» набрал уже 24 очка, туринцы с 8 пунктами в нижней половине таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор 81'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • 79'Руй Мариу • Замбо-Ангисса Андре-Франк • 85'Фабиан Руис • Зелиньски Пётр 71' ( Мертенс Дрис ( 71') • Политано Маттео 60' ( Лосано Ирвинг ( 60' • Жуан Жезус 89') • Осимхен Виктор • Инсинье Лоренцо 71' ( Элмас Эльиф ( 71')
Запасные: Петанья Андреа • Марфелла Давиде • Гулам Фаузи • Мерет Алекс • Дзаноли Алессандро • Демме Диего • Лоботка Станислав
Милинкович-Савич Ваня • Джиджи Коффи • Бремер Глейсон • Родригес Рикардо 37' 66' ( Буонджорно Алессандро ( 66') • Синго Вилфред • Лукич Саша • Мандрагора Роландо 8' ( Коне Бенджамин ( 8' • Варминг Магнус 89') • Эйна Ола • Линетти Кароль 55' 67' ( Побега Томмазо ( 67' ) • 75'Брекало Йосип • Санабрия Антонио 67' ( Белотти Андреа ( 67')
Запасные: Базелли Даниэле • Бериша Этрит • Дзадза Симоне • Войвода Мергим • Иццо Армандо • Ансальди Кристиан • Зима Давид
17 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".