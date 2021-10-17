«Торино» всё же не удалось прервать победную серию «Наполи»

В восьмом туре Серии А «Торино» пытался отобрать первые очки у «Наполи». Лидеры чемпионата Италии никак не могли открыть счет. Лоренцо Инсинье с 11-метрового не смог переиграть голкипера, гол Джованни ди Лоренцо отменил ВАР, а Ирвинг Лосано попал в штангу. Лишь на 81-й минуте Виктор Осимхен головой смог послать мяч в сетку - 1:0.

«Наполи» набрал уже 24 очка, туринцы с 8 пунктами в нижней половине таблицы.