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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» всё же не удалось прервать победную серию «Наполи»

17 Октября 2021 • 21:00 Комментировать
Наполи
1:0
Торино
окончен

В восьмом туре Серии А «Торино» пытался отобрать первые очки у «Наполи». Лидеры чемпионата Италии никак не могли открыть счет. Лоренцо Инсинье с 11-метрового не смог переиграть голкипера, гол Джованни ди Лоренцо отменил ВАР, а Ирвинг Лосано попал в штангу. Лишь на 81-й минуте Виктор Осимхен головой смог послать мяч в сетку - 1:0.

«Наполи» набрал уже 24 очка, туринцы с 8 пунктами в нижней половине таблицы.

Протокол игры  
Наполи 1:0 Торино
(1:0) Осимхен Виктор 81'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду   79' Руй Мариу Замбо-Ангисса Андре-Франк   85' Фабиан Руис Зелиньски Пётр   71' (Мертенс Дрис (   71') Политано Маттео   60' (Лосано Ирвинг (   60' Жуан Жезус   89') Осимхен Виктор Инсинье Лоренцо   71' (Элмас Эльиф (   71')
Запасные: Петанья Андреа Марфелла Давиде Гулам Фаузи Мерет Алекс Дзаноли Алессандро Демме Диего Лоботка Станислав
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Джиджи Коффи Бремер Глейсон Родригес Рикардо   37'   66' (Буонджорно Алессандро (   66') Синго Вилфред Лукич Саша Мандрагора Роландо   8' (Коне Бенджамин (   8' Варминг Магнус   89') Эйна Ола Линетти Кароль   55'   67' (Побега Томмазо (   67'   75') Брекало Йосип Санабрия Антонио   67' (Белотти Андреа (   67')
Запасные: Базелли Даниэле Бериша Этрит Дзадза Симоне Войвода Мергим Иццо Армандо Ансальди Кристиан Зима Давид
17 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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окончен Эмполи 1:4 Аталанта
окончен Дженоа 2:2 Сассуоло
окончен Удинезе 1:1 Болонья
окончен Наполи 1:0 Торино
Идет 47 минута Ювентус 1:0 Рома 1.76 4.2 4.3
18.10  21:45 Венеция ... Фиорентина 4.4 3.95 1.79
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