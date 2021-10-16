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Чемпионат Италии. Серия А

Аморузо: «Наполи» по силам стать чемпионами Серии А»

16 Октября 2021 • 14:07 Комментировать
Наполи
...
Торино
1.44 4.55 7.50
17.10 19:00

Бывший футболист «Наполи» Никола Аморузо оценил шансы неаполитанцев на триумф в текущем сезоне итальянского первенства. Напомним, подопечные Лучиано Спаллетти здорово начали новый розыгрыш чемпионата, выиграв все семь стартовых поединков.

«Складывается такое впечатление, что «Наполи» при Спаллетти стал более зрелым коллективом. Она заслуженно держатся на вершине и вполне себе могут рассчитывать на Скудетто. У них опытный тренер с характером, это сыграет свою роль», - приводит слова Аморузо журналист Джанлука ди Марцио.

Стоит добавить, что свой следующий матч «Наполи» проведет против «Торино» в домашних стенах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Никола Аморузо
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