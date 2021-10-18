Спаллетти назвал секрет побед «Наполи»: «У нас команда друзей»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал очередной успех своей команды в Серии А.

Благодаря победе 1:0 над «Торино» неаполитанцы в текущем розыгрыше итальянского первенства продолжают идти без потерь – у команды 8 побед в 8 турах.

«Имея сильных игроков в нападении, у вас много решений. Всегда можно ожидать чего-то опасного у ворот соперника. Наблюдаю улучшения в действиях команды. Возвращение Политано и Инсинье придало нам сил.

У нас команда друзей. Мы показали в игре с туринцами отличный уровень», - приводит слова Лучано Спаллетти Football Italia.

В следующем туре Серии А «адзурри» ожидает встреча с «Ромой», бывшей командой Спаллетти.