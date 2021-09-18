«Аталанта» вымучила победу над «Салернитаной»

«Салернитана» имела все шансы набрать первые очки в Серии А в матче против буксующей на старте «Аталанты». Новички перебили опытного соперника, и на 74-й минуте только штанга спасла бергамасков от неприятностей. Соперник ответил голом Дувана Сапаты с разворота, а также ударом в каркас от Робина Госенса.

«Аталанта» победила со счетом 1:0 и с 7 очками делит шестое место. Россиянин Алексей Миранчук провел на поле первый тайм.