«Аталанта» вымучила победу над «Салернитаной»

«Салернитана» имела все шансы набрать первые очки в Серии А в матче против буксующей на старте «Аталанты». Новички перебили опытного соперника, и на 74-й минуте только штанга спасла бергамасков от неприятностей. Соперник ответил голом Дувана Сапаты с разворота, а также ударом в каркас от Робина Госенса.
«Аталанта» победила со счетом 1:0 и с 7 очками делит шестое место. Россиянин Алексей Миранчук провел на поле первый тайм.
Протокол игры
|Салернитана
|0:1
|Аталанта
|75' Сапата Дуван (0:1)
Белек Вид • Дьомбер Норберт • Страндберг Стефан • Гальоло Риккардо 68' ( Богдан Лука ( 68') • Кечрида Вайди • Кулибали Мамаду • Кулибали Лассана • Раньери Лука 61' 62' ( Бонаццоли Федерико ( 62') • Рибери Франк 46' ( Оби Джоэл ( 46' ) • 73'Джурич Милан 45' 74' ( Сими Нванкво ( 74') • Гондо Седрик 62' ( Ярошински Павел ( 62' ) 86'
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • 38'Демирал Мерих 45' 46' ( Джимсити Берат ( 46') • Паломино Хосе • Меле Йоаким • 16'Пашалич Марио 46' ( Коопмейнерс Теун ( 46') • Фройлер Ремо • Госенс Робин 90' ( Пеццелла Джузеппе ( 90') • Малиновский Руслан 56' 58' ( Дзаппакоста Давиде ( 58') • Миранчук Алексей 46' ( Иличич Йосип ( 46') • Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко • Пикколи Роберто • Ловато Маттео • Пессина Маттео • Росси Франческо
18 сентября. Стадион "Аречи".