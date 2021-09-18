Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 85 Комментарии
Серия А

«Аталанта» вымучила победу над «Салернитаной»

18 Сентября 2021 • 23:47 Комментировать
Салернитана
0:1
Аталанта
окончен

«Салернитана» имела все шансы набрать первые очки в Серии А в матче против буксующей на старте «Аталанты». Новички перебили опытного соперника, и на 74-й минуте только штанга спасла бергамасков от неприятностей. Соперник ответил голом Дувана Сапаты с разворота, а также ударом в каркас от Робина Госенса.

«Аталанта» победила со счетом 1:0 и с 7 очками делит шестое место. Россиянин Алексей Миранчук провел на поле первый тайм.

Протокол игры  
Салернитана 0:1 Аталанта
    75' Сапата Дуван (0:1)
Белек Вид Дьомбер Норберт Страндберг Стефан Гальоло Риккардо   68' (Богдан Лука (   68') Кечрида Вайди Кулибали Мамаду Кулибали Лассана Раньери Лука   61'   62' (Бонаццоли Федерико (   62') Рибери Франк   46' (Оби Джоэл (   46'   73') Джурич Милан   45'   74' (Сими Нванкво (   74') Гондо Седрик   62' (Ярошински Павел (   62'   86')
Запасные: Ди Таккио Франческо Цортеа Надир Кастанос Григорис Делли Карри Филиппо Фиорилло Винченцо Вергани Эдоардо Скьявоне Андреа
Муссо Хуан Толой Рафаэл   38' Демирал Мерих   45'   46' (Джимсити Берат (   46') Паломино Хосе Меле Йоаким   16' Пашалич Марио   46' (Коопмейнерс Теун (   46') Фройлер Ремо Госенс Робин   90' (Пеццелла Джузеппе (   90') Малиновский Руслан   56'   58' (Дзаппакоста Давиде (   58') Миранчук Алексей   46' (Иличич Йосип (   46') Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко Пикколи Роберто Ловато Маттео Пессина Маттео Росси Франческо
18 сентября. Стадион "Аречи".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Кристиан Сапата Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Интер Милан 6:1 Болонья
окончен Салернитана 0:1 Аталанта
19.09  13:30 Эмполи ... Сампдория 2.75 3.55 2.55
19.09  16:00 Венеция ... Специя 2.6 3.45 2.75
19.09  19:00 Верона ... Рома 3.7 3.85 1.96
19.09  19:00 Лацио ... Кальяри 1.49 4.8 6.2
19.09  21:45 Ювентус ... Милан 2.06 3.6 3.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
00:51 · Италия. Серия А
Аллегри: «У нас сбалансированный чемпионат»
18 Сентября
23:49 · Италия. Серия А
Де Росси может возглавить «Болонью»
23:47 · Италия. Серия А
«Аталанта» вымучила победу над «Салернитаной»
23:01 · Италия. Серия А
Как «Интер» 6 раз сокрушил оборону «Болоньи» - видео видео
22:47 · Италия. Серия А
С. Индзаги: «У нас были опасения после игры с «Реалом»
21:50 · Италия. Серия А
Дюмфрис – о 6:1 с «Болоньей»: «Хорошая игра для нас после «Реала»
21:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Аталанта» - 0:1 (завершён)
21:14 · Италия. Серия А
Сарри: «Команда не до конца понимает мои идеи»
20:52 · Италия. Серия А
«Интер» возглавил Серию А, забив 6 мячей «Болонье» 2
19:36 · Италия. Серия А
Итальяно: «Должны продолжать в том же духе»
18:49 · Италия. Серия А
Аллегри – о де Лихте: «Он останется на долгие годы в «Ювентусе» 1
18:41 · Италия. Серия А
Червиченко – о Кокорине: «Ему главное, что платят»
18:29 · Италия. Серия А
«Интер» Милан - «Болонья» - 6:1 (завершён) 1
18:06 · Италия. Серия А
«Фиорентина» догнала лидеров, обыграв «Дженоа» в дебютном матче Кокорина
17:38 · Италия. Серия А
Гасперини – о Миранчуке: «Он не является лидером команды»
Все новости
Рекомендуем