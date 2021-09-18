Итальянский журналист назвал слабые стороны Алексея Миранчука

На неделе Алексей Миранчук сыграл ключевую роль в добытом «Аталонтой» ничейном результате в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:2).

Журналист Sky Sports Italia Массимилиано Небулони похвалил россиянина за проведенный отрезок в игре, но также указал на проблемы футболиста, которые мешают ему стабильно выступать на таком уровне. «Хочется пожелать Миранчуку быть злее на футбольном поле и коммуникабельнее вне его», - цитирует итальянского корреспондента «Спорт-Экспресс».

Отметим, что сегодня «Аталанте» предстоит выезд в гости к «Салернитане», где у российского полузащитника есть шанс попасть в основной состав на фоне плохой игровой формы Руслана Малиновского и Йосипа Иличича.