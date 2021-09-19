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Серия А

Гасперини – о победе 1:0 над «Салернитаной»: «Это футбол!»

19 Сентября 2021 • 09:16 Комментировать
Салернитана
0:1
Аталанта
окончен

В четвёртом туре Серии А «Аталанте» с большим трудом удалось набрать три очка в Салерно, забив лишь на под занавес поединка усилиями Дувана Сапаты.

«Нам противостояла очень  энергичная команда. Для нас это была сложная игра. Но это футбол! Не всё в нашем виде спорта находит объяснение. В игре «Салернитаны» было больше адреналина, но когда они снизили собственную интенсивность, мы установили контроль над игрой.

После Лиги чемпионов всегда есть опасения за результат, поскольку это разный уровень мотивации. Психологические моменты имеют большое значение». – приводит слова Гасперини после игры DAZN.

Для бергамасков это была вторая виктория в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини Салернитана
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