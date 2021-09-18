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Серия А

«Салернитана» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Сентября 2021 • 21:15 Комментировать
Салернитана
0:0
Аталанта
9.00 5.30 1.33
перерыв

Новичок высшего итальянского дивизиона «Салернитана» в 4 туре Серии А принимает дома «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Салернитана - Аталанта

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Протокол игры  
Салернитана 0:0 Аталанта
Белек Вид Дьомбер Норберт Страндберг Стефан Гальоло Риккардо Кечрида Вайди Кулибали Мамаду Кулибали Лассана Раньери Лука Рибери Франк Джурич Милан   45' Гондо Седрик
Запасные: Бонаццоли Федерико Ди Таккио Франческо Цортеа Надир Кастанос Григорис Богдан Лука Сими Нванкво Делли Карри Филиппо Фиорилло Винченцо Вергани Эдоардо Скьявоне Андреа Оби Джоэл Ярошински Павел
Муссо Хуан Толой Рафаэл   38' Демирал Мерих   45' Паломино Хосе Меле Йоаким   16' Пашалич Марио Фройлер Ремо Госенс Робин Малиновский Руслан Миранчук Алексей Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко Иличич Йосип Пикколи Роберто Джимсити Берат Коопмейнерс Теун Ловато Маттео Пессина Маттео Пеццелла Джузеппе Росси Франческо Дзаппакоста Давиде
18 сентября. Стадион "Аречи".
Текстовая трансляция  

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Аталанта Серия А Салернитана
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окончен Дженоа 1:2 Фиорентина
окончен Интер Милан 6:1 Болонья
Идет 45 минута Салернитана 0:0 Аталанта 12 6.4 1.25
19.09  13:30 Эмполи ... Сампдория 2.75 3.55 2.55
19.09  16:00 Венеция ... Специя 2.6 3.45 2.75
19.09  19:00 Верона ... Рома 3.7 3.85 1.96
19.09  19:00 Лацио ... Кальяри 1.49 4.8 6.2
19.09  21:45 Ювентус ... Милан 2.06 3.6 3.6
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