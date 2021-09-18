«Салернитана» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Новичок высшего итальянского дивизиона «Салернитана» в 4 туре Серии А принимает дома «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Салернитана - Аталанта
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Протокол игры
|Салернитана
|0:0
|Аталанта
Белек Вид • Дьомбер Норберт • Страндберг Стефан • Гальоло Риккардо • Кечрида Вайди • Кулибали Мамаду • Кулибали Лассана • Раньери Лука • Рибери Франк • Джурич Милан • 45'Гондо Седрик
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • 38'Демирал Мерих • 45'Паломино Хосе • Меле Йоаким • 16'Пашалич Марио • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Малиновский Руслан • Миранчук Алексей • Сапата Дуван
18 сентября. Стадион "Аречи".