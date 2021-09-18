Гасперини: «Миранчук не является ключевым игроком «Аталанты», но у него есть все перспективы им стать»

На неделе Алексей Миранчук помог «Аталанте» отыграться у «Вильярреала» в матче Лиги чемпионов, отдав голевой пас. В связи с этим, накануне противостояния с «Салернитаной» в Серии А у главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини спросили о роли российского полузащитника в коллективе.

Итальянский специалист ответил, что футболист не является для него загадкой, ведь он уже изучил его сильные и слабые стороны. Правда, наставник подтвердил, что пока не считает игрока сборной России лидером. «Не могу назвать Миранчука ключевым игроком «Аталанты», но у него есть все перспективы им стать. Мы работаем, чтобы поспособствовать его прогрессу» - заявил Гасперини в интервью Tuttomercatoweb.

Отметим, что Миранчук лишь однажды выходил в стартовом составе в текущем сезоне, но и тогда был заменен уже на 50-й минуте проигранной встречи с «Фиорентиной».