Гасперини – о Миранчуке: «Он не является лидером команды»

Алленаторе «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о статусе полузащитника Алексея Миранчука в команде из Бергамо.

Коуч «богини» поделился после поединка с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов (2:2) мнением насчёт игры российского легионера на старте сезона.

«Здесь нет никакой головоломки. Миранчук не является лидером команды, но в будущем он может им стать. Этот парень может внести значимый вклад в наши результаты. Пытаемся выжать из него максимум», - приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за «чёрно-синих» уже 4 матча и отличился одним результативным пасом.