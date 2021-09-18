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Серия А

«Фиорентина» догнала лидеров, обыграв «Дженоа» в дебютном матче Кокорина

18 Сентября 2021 • 18:06 Комментировать
Дженоа
1:2
Фиорентина
окончен

В четвёртом туре Серии А «Фиорентина» играла в гостях против «Дженоа» и добилась победы со счётом 2:1. Свой перевес «фиалки» превратили в голы на 61-й минуте с голом Риккардо Сапонары. Перед финальным свистком все вопросы были сняты после удара Джакомо Бонавентуры. Доменико Кришито перед финальным свистком отыграл один мяч  с 11-метрового. Отметим первый выход на поле в этом сезоне Александра Кокорина, которому тренер отвел 9 минут основного времени. Россиянин отметился грубым подкатом под Валона Бехрами, за который получил желтую карточку.

«Фиорентина» набрала 9 очков и догнала трио лидеров.

Протокол игры  
Дженоа 1:2 Фиорентина
    61' Сапонара Риккардо (0:1)
    89' Бонавентура Джакомо (0:2)
(1:2) Кришито Доменико 90'    
Сиригу Сальваторе Андреа Камбиасо   59' (Бираски Давиде (   59') Ванхесден Зиньо   20' Максимович Никола Кришито Доменико   15' Туре Абдулайе   13'   64' (Бехрами Валон (   64'   66') Бадель Милан Мелегони Филиппо   53' (Пандев Горан (   53') Ровелла Николо Фарес Мохамед   64' (Yayah Kallon (   64') Дестро Маттиа   53' (Эрнани Азеведо (   53')
Запасные: Васкес Хоан Шемпер Адриан Бьянки Флавио Гильоне Паоло Портанова Маноло Бани Маттиа Маркетти Федерико
Дронговски Бартломей Одриосола Альваро   36'   80' (Бенасси Марко (   80') Мартинес Лукас II   54' Роша Игор II Бираги Кристиано   45' Бонавентура Джакомо Пульгар Эрик   78' (Амрабат Софьян (   78') Кастровилли Гаэтано   26' (Дункан Альфред (   26') Кальехон Хосе Влахович Душан   81' (Кокорин Александр (   81'   85') Гонсалес Николас   46' (Сапонара Риккардо (   46')
Запасные: Миленкович Никола Торрейра Лукас Соттил Рикардо Настасич Матия Терраччиано Пьетро Терзич Алекса Мале Юссеф
18 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Дженоа Фиорентина Александр Кокорин
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окончен Дженоа 1:2 Фиорентина
Идет 47 минута Интер Милан 3:0 Болонья
18.09  21:45 Салернитана ... Аталанта 12 6.4 1.25
19.09  13:30 Эмполи ... Сампдория 2.75 3.55 2.55
19.09  16:00 Венеция ... Специя 2.6 3.45 2.75
19.09  19:00 Верона ... Рома 3.7 3.85 1.96
19.09  19:00 Лацио ... Кальяри 1.49 4.8 6.2
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