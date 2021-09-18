«Фиорентина» догнала лидеров, обыграв «Дженоа» в дебютном матче Кокорина

В четвёртом туре Серии А «Фиорентина» играла в гостях против «Дженоа» и добилась победы со счётом 2:1. Свой перевес «фиалки» превратили в голы на 61-й минуте с голом Риккардо Сапонары. Перед финальным свистком все вопросы были сняты после удара Джакомо Бонавентуры. Доменико Кришито перед финальным свистком отыграл один мяч с 11-метрового. Отметим первый выход на поле в этом сезоне Александра Кокорина, которому тренер отвел 9 минут основного времени. Россиянин отметился грубым подкатом под Валона Бехрами, за который получил желтую карточку.
«Фиорентина» набрала 9 очков и догнала трио лидеров.
Протокол игры
|Дженоа
|1:2
|Фиорентина
|61' Сапонара Риккардо (0:1)
|89' Бонавентура Джакомо (0:2)
|(1:2) Кришито Доменико 90'
Сиригу Сальваторе • Андреа Камбиасо 59' ( Бираски Давиде ( 59') • Ванхесден Зиньо • 20'Максимович Никола • Кришито Доменико • 15'Туре Абдулайе 13' 64' ( Бехрами Валон ( 64' ) • 66'Бадель Милан • Мелегони Филиппо 53' ( Пандев Горан ( 53') • Ровелла Николо • Фарес Мохамед 64' ( Yayah Kallon ( 64') • Дестро Маттиа 53' ( Эрнани Азеведо ( 53')
Запасные: Васкес Хоан • Шемпер Адриан • Бьянки Флавио • Гильоне Паоло • Портанова Маноло • Бани Маттиа • Маркетти Федерико
Дронговски Бартломей • Одриосола Альваро 36' 80' ( Бенасси Марко ( 80') • Мартинес Лукас II • 54'Роша Игор II • Бираги Кристиано • 45'Бонавентура Джакомо • Пульгар Эрик 78' ( Амрабат Софьян ( 78') • Кастровилли Гаэтано 26' ( Дункан Альфред ( 26') • Кальехон Хосе • Влахович Душан 81' ( Кокорин Александр ( 81' ) • 85'Гонсалес Николас 46' ( Сапонара Риккардо ( 46')
Запасные: Миленкович Никола • Торрейра Лукас • Соттил Рикардо • Настасич Матия • Терраччиано Пьетро • Терзич Алекса • Мале Юссеф
18 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".