«Фиорентина» догнала лидеров, обыграв «Дженоа» в дебютном матче Кокорина

В четвёртом туре Серии А «Фиорентина» играла в гостях против «Дженоа» и добилась победы со счётом 2:1. Свой перевес «фиалки» превратили в голы на 61-й минуте с голом Риккардо Сапонары. Перед финальным свистком все вопросы были сняты после удара Джакомо Бонавентуры. Доменико Кришито перед финальным свистком отыграл один мяч с 11-метрового. Отметим первый выход на поле в этом сезоне Александра Кокорина, которому тренер отвел 9 минут основного времени. Россиянин отметился грубым подкатом под Валона Бехрами, за который получил желтую карточку.

«Фиорентина» набрала 9 очков и догнала трио лидеров.