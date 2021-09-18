Итальяно: «Должны продолжать в том же духе»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился эмоциями по случаю победы 2:1 над «Дженоа» в четвёртом туре Серии А.

«Мы должны продолжать в том же духе. Непросто побеждать в Генуе. Но у нас получилось провести отличный матч.

Понравилось, как парни отнеслись к своей работе. Было непросто адаптироваться к тактическому построению «грифонов» с 4 защитниками.

Работаем над тем, чтобы создавать больше голевых шансов. Непозволительно допускать утрату концентрации», - цитирует Итальяно Football Italia.

К слову, в игре с «Дженоа» впервые в сезоне сыграл форвард «лиловых» Александр Кокорин.