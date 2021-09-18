Кокорин снова вне стартового состава «Фиорентины» - у россиянина 15 сыгранных минут за полгода

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно огласил стартовый состав своей команды на выездной матч против «Дженоа» в рамках чемпионата Италии – в нем снова не нашлось места нападающему Александру Кокорину.

Россиянин в очередной раз начнет поединок на скамейке, как и все предыдущие игры в новом розыгрыше Серии А. У Кокорина ноль сыгранных минут в текущем сезоне, а в общей сложности он провел 15 минут на футбольном поле в «Фиорентине» за последние полгода в официальных встречах.

В марте игрок получил травму, после чего лишь однажды вышел на замену – это случилось в заключительном туре прошлого сезона против «Кротоне». Согласно различным слухам, летом итальянцы пытались отдать Кокорина в аренду.