Червиченко – о Кокорине: «Ему главное, что платят»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию Александра Кокорина в «Фиорентине».

Сегодня 30-летний форвард впервые в сезоне вышел на поле, появившись в концовке второго тайма игры против «Дженоа» со скамейки (2:1).

Собеседник «Спорт-Экспресс» считает, что «фиалки» оказались в тупиковом положении, когда они не могут продать россиянина из-за его высокой заработной платы.

«Какая ему разница, играет он или нет. Главное, что платят. Возраст такой у Кокорина, когда не до жиру. Это безвыходная для «Фиорентины» ситуация», - подчеркнул Андрей Червиченко.