Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч команды с «Дженоа» в рамках четвертого тура Серии А, передаёт пресс-служба флорентийского клуба.

Напомним, что в этом сезоне Кокорин на поле ещё не выходил. Летом неоднократно появлялись слухи о его возможном уходе из «Фиорентины». Сообщалось, что россиянин мог перейти в аренду в один из турецких клубов.

«Фиорентина» после трёх стартовых туров Серии А набрала шесть очков и расположилась на восьмом месте. В последнем матче флорентийцы обыграли на выезде «Аталанту» со счётом 2:1.