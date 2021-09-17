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Серия А

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

17 Сентября 2021 • 15:41 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
3.50 3.45 2.10
18.09 16:00

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч команды с «Дженоа» в рамках четвертого тура Серии А, передаёт пресс-служба флорентийского клуба. 

Напомним, что в этом сезоне Кокорин на поле ещё не выходил. Летом неоднократно появлялись слухи о его возможном уходе из «Фиорентины». Сообщалось, что россиянин мог перейти в аренду в один из турецких клубов.

«Фиорентина» после трёх стартовых туров Серии А набрала шесть очков и расположилась на восьмом месте. В последнем матче флорентийцы обыграли на выезде «Аталанту» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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17.09  21:45 Сассуоло ... Торино 1.96 3.8 3.7
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