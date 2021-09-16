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​Президент «Фиорентины» не стал давать обещаний по поводу Влаховича

16 Сентября 2021 • 21:25 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
3.50 3.45 2.10
18.09 16:00

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо высказался по поводу Душана Влаховича. Летом слухи активно связывали форварда с топовыми клубами, но он остался в стане «фиалок».

«Влахович – хороший парень и хороший игрок для нашего клуба. Надеюсь, он останется в «Фиорентине» надолго.

Подпишет ли Влахович новый контракт? Я не буду давать обещаний, если я не уверен, что смогу их сдержать», - высказался Комиссо для Сalcio Mercato.

Действующий трудовой договор связывает Душана Влаховича и «Фиорентину» до конца июня 2023 года.

В четырёх матчах сезона 2021/2022 Душан Влахович записал на свой счёт 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович Рокко Комиссо
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