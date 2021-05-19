«Наполи» побьётся с итальянскими клубами за де Пауля

Центральный полузащитник из Аргентины Родриго де Пауль, проведший 19 матчей в составе «альбиселесте», может сменить летом клубную прописку – за ним активно наблюдают «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Основным претендентом на подпись аргентинца является «Наполи», однако неаполитанский клуб может отпугнуть стоимость Родриго – боссы «Удинезе» оценивают его услуги в 60 миллионов евро.

Издание Calciomercato сообщает, что де Пауль, контракт которого с «Удинезе» теряет юридическую силу летом 2024 года, готов отправиться в «Наполи». В текущем сезоне уроженец Саранди стал автором 9 точных ударов и 10 результативных передач в чемпионате Италии.