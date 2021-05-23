Фанаты «Наполи»: Уважение - Гаттузо, презрение - руководству

Фанаты «Наполи» выступили с резким заявлением перед финальным матчем сезона, в котором победа гарантирует команде место в Лиге чемпионов.

- Несмотря на то, что год прошел без болельщиков на трибунах, сохранены ценности теми, кто представляет наши цвета на поле и вне него, вот почему мы отдаем должное тренеру Гаттузо. Больше за выход в Лигу чемпионов мы ценим его за то, что он смог передать игрокам значение нахождения в составе этой команды.

Мы не испытываем ничего, кроме глубочайшего презрения к руководству команды, продажным СМИ и той части города, которая пыталась добиться увольнения тренера, который прошел сквозь ужасные события на личном и профессиональном фронте, включая серьезную семейную утрату, проблемы с глазами и полностью неуправляемую команду, - гласит заявление фанатов.

В конце сезона по истечения срока действия контракта Дженнаро Гаттузо покинет «Наполи». Одна из причин - конфликт с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.