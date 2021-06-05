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На радар «Наполи» угодил Торсби

05 Июня 2021, 13:00,

Полузащитник сборной Норвегии Мортен Торсби, работающий в «Сампдории», может сменить клуб в пределах страны – к 25-летнему скандинаву проявляет стойкий интерес «Наполи».

Торсби является по основной специализации центральным полузащитником, а его контракт с «Сампдорией» подходит к концу летом 2023 года. Торсби оценивается в 7 миллионов евро, и его трансфер выглядит вполне бюджетным для «Наполи», которым с недавних пор руководит экс-наставник «Зенита» Лучано Спалетти. Журналисты Calciomercato считают, что норвежец – один из основных кандидатов на передислокацию в «Наполи» нынешним летом.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Наполи, Сампдория, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Мортен Торсби
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