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«Наполи» нашёл замену Кулибали в «Фейеноорде»

04 Июня 2021, 22:00,

Аргентинский защитник «Фейенорда» Маркос Сенеси может продолжить карьеру в «Наполи», если клуб продаст в летнее трансферное окно Калиду Кулибали.

Журналисты Calciomercato сообщают, что новый главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти собирается удержать Кулибали, однако 24-летний аргентинец выглядит альтернативным вариантом. Его трансферный лист оценивается в 19 миллионов евро, в то время как контракт Маркоса с представителем Эредивизие подходит к концу в июне 2023 года. Сообщается, что руководство «Наполи» готово продать Кулибали после неудачной попытки выхода в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Наполи, Фейеноорд, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, эредивизие, Маркос Сенеси
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