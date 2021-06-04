«Наполи» нашёл замену Кулибали в «Фейеноорде»

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04 Июня 2021, 22:00,
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Аргентинский защитник «Фейенорда» Маркос Сенеси может продолжить карьеру в «Наполи», если клуб продаст в летнее трансферное окно Калиду Кулибали.
Журналисты Calciomercato сообщают, что новый главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти собирается удержать Кулибали, однако 24-летний аргентинец выглядит альтернативным вариантом. Его трансферный лист оценивается в 19 миллионов евро, в то время как контракт Маркоса с представителем Эредивизие подходит к концу в июне 2023 года. Сообщается, что руководство «Наполи» готово продать Кулибали после неудачной попытки выхода в Лигу чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Наполи, Фейеноорд, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, эредивизие, Маркос Сенеси