«Наполи» нашёл замену Кулибали в «Фейеноорде»

Аргентинский защитник «Фейенорда» Маркос Сенеси может продолжить карьеру в «Наполи», если клуб продаст в летнее трансферное окно Калиду Кулибали.

Журналисты Calciomercato сообщают, что новый главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти собирается удержать Кулибали, однако 24-летний аргентинец выглядит альтернативным вариантом. Его трансферный лист оценивается в 19 миллионов евро, в то время как контракт Маркоса с представителем Эредивизие подходит к концу в июне 2023 года. Сообщается, что руководство «Наполи» готово продать Кулибали после неудачной попытки выхода в Лигу чемпионов.