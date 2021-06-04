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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Бога попал в сферу интересов «Наполи»

04 Июня 2021, 21:45,

Левый вингер «Сассуоло» и сборной Кот-д`Ивуара Жереми Бога угодил на радар «Наполи» - Лучано Спалетти, возглавивший клуб после ухода Дженнаро Гаттузо, видит в нём усиление.

24-летний Бога, оцениваемый в 20 миллионов евро, может покинуть стан «чёрно-зелёных» на правах свободного агента летом следующего года. Экс-игрок «Челси» трудится в Серии А с июля 2018 года – в минувшем сезоне уроженец Марселя провёл в чемпионате Италии 27 матчей, набрав по системе «гол+пас» шесть очков. Журналисты Calciomercato сообщают, что Бога желает покинуть «Сассуоло» - за ним также наблюдают «Аталанта» и украинский «Шахтёр».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Наполи, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Жереми Бога
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