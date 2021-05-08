Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин начинает матч с «Лацио» в запасе

08 Мая 2021, 21:44,

В субботу вечером «Фиорентина» в рамках 35-го игрового дня итальянского чемпионата играет на своём поле против «Лацио». Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин начинает игру на скамейке для запасных.

Напомним, что Кокорин только недавно начал заниматься в общей группе «Фиорентины». Россиянин в последний раз выходил на поле в начале весны в поединке против «Ромы». С тех пор форвард восстанавливался от полученной мышечной травмы.

После зимнего трансфера Александр Кокорин провёл в Серии А только 77 минут в трёх матчах.

Следить за игрой «Фиорентина» - «Лацио» можно в трансляции в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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