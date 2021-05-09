Милинкович-Савич доигрывал матч с «Фиорентиной» со сломанным носом

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич проводил второй тайм матча итальянского чемпионата против «Фиорентины» с серьёзной травмой.

«Милинкович-Савич хотел остаться на поле любой ценой, но мы уверены, что в том эпизоде со столкновением головами с Эриком Пульгаром он сломал нос. «Фиорентина» - очень физическая команда, и нам нужен был вклад Сергея, поэтому мы решили оставить его на поле», - сказал после игры в эфире DAZN главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

Напомним, что «Лацио» проиграл в гостях у «Фиорентины» со счётом 0:2. Шансы римлян финишировать в зоне Лиги чемпионов после этой неудачи существенно снизились.