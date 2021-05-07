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​Тренер «Фиорентины» оценил состояние Кокорина

07 Мая 2021, 17:16,

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини оценил состояние российского форварда Александра Кокорина.

Напомним, Кокорин не выходил на поле в чемпионате Италии с начала марта. Только недавно россиянин начал заниматься в общей группе, восстановившись после травмы.

«Скорее вы увидите на поле Кастровилли, чем Кокорина. Но связано это лишь с тем, что Кокорин только недавно преодолел тяжёлый период с травмой. Всего пару дней назад мы снова увидели его на поле. Он должен вернуть свою лучшую форму», - приводятся слова Якини на портале Viola News.

8 мая «Фиорентина» на своём поле сыграет против «Лацио».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Джузеппе Якини
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Комментарии (1)
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Underdog
07 Мая 2021, 17:21

Зачем он вообще оценивал состояние Корина?

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