​Тренер «Фиорентины» оценил состояние Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини оценил состояние российского форварда Александра Кокорина.

Напомним, Кокорин не выходил на поле в чемпионате Италии с начала марта. Только недавно россиянин начал заниматься в общей группе, восстановившись после травмы.

«Скорее вы увидите на поле Кастровилли, чем Кокорина. Но связано это лишь с тем, что Кокорин только недавно преодолел тяжёлый период с травмой. Всего пару дней назад мы снова увидели его на поле. Он должен вернуть свою лучшую форму», - приводятся слова Якини на портале Viola News.

8 мая «Фиорентина» на своём поле сыграет против «Лацио».