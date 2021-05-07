Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может появиться на поле в матче с «Лацио».

Пресс-служба «фиалок» опубликовала заявку на матч против римского клуба, в которой присутствует и российский нападающий, восстановившийся от травмы.

Напомним, что в последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта.

Матч между «Фиорентиной» и «Лацио» состоится завтра, 8 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кокорин сыграл лишь три матча за итальянский клуб в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился, контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.