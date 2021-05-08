«Фиорентина» неожиданно обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе

Заключительный субботний матч 34-го тура Серии А принёс неожиданный результат. «Фиорентина» принимала «Лацио» и не уступила особо ни в чем, кроме владения мячом и угловым. Более того, разыгравшиеся римляне не смогли ни разу вскрыть оборону противника, а сами пропустили голы от Душана Влаховича в конце каждого тайма и не смогли приблизиться к зоне Лиги чемпионов. «Фиалки» де-факто гарантировали себе сохранение прописки в элите. Восстановившийся после травмы Александр Кокорин провел всю игру на скамейке запасных.