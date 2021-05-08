Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» неожиданно обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе

08 Мая 2021, 23:45,

Заключительный субботний матч 34-го тура Серии А принёс неожиданный результат. «Фиорентина» принимала «Лацио» и не уступила особо ни в чем, кроме владения мячом и угловым. Более того, разыгравшиеся римляне не смогли ни разу вскрыть оборону противника, а сами пропустили голы от Душана Влаховича в конце каждого тайма и не смогли приблизиться к зоне Лиги чемпионов. «Фиалки» де-факто гарантировали себе сохранение прописки в элите. Восстановившийся после травмы Александр Кокорин провел всю игру на скамейке запасных.

Протокол игры  
Фиорентина 2:0 Лацио
(1:0) Влахович Душан 32'    
(2:0) Влахович Душан 89'    
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман   58' Касерес Мартин Венути Лоренцо   5' Бонавентура Джакомо   73' (Амрабат Софьян (   73') Пульгар Эрик Кастровилли Гаэтано Бираги Кристиано Влахович Душан   44' Рибери Франк   86' (Куаме Кристиан (   86')
Запасные: Монтьель Кристобаль Кокорин Александр Росати Антонио Оливера Максимильяно Мартинес Лукас II Малку Кевин Кальехон Хосе Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Баррека Антонио
Рейна Пепе Марушич Адам Ачерби Франческо   28' Раду Стефан   66'   75' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   75') Лаццари Мануэль   64' (Луис Фелипе (   64'   74') Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   60'   64' (Катальди Данило (   64') Альберто Луис   75' (Мурики Ведат (   75') Лулич Сенад   64' (Перейра Андреас (   64'   77') Иммобиле Чиро Корреа Хоакин
Запасные: Алиа Марко Мусаккио Матео Патрик Стракоша Томас Пароло Марко
08 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Фиорентина, Александр Кокорин, Душан Влахович
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Комментарии (2)
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0
BESTJuventus10
09 Мая 2021, 00:07

правильно звучит так: Кокорин остался в запасе, благодаря чему «Фиорентина» неожиданно обыграла «Лацио».

0
Juventissimo
09 Мая 2021, 00:41

" Отсутствие Кокорина в составе "фиалок" помогло Лацио крупно не проиграть во Флоренции" - так тоже неплохо звучит.

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