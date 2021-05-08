«Фиорентина» неожиданно обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе

|
08 Мая 2021, 23:45,
|
|
Заключительный субботний матч 34-го тура Серии А принёс неожиданный результат. «Фиорентина» принимала «Лацио» и не уступила особо ни в чем, кроме владения мячом и угловым. Более того, разыгравшиеся римляне не смогли ни разу вскрыть оборону противника, а сами пропустили голы от Душана Влаховича в конце каждого тайма и не смогли приблизиться к зоне Лиги чемпионов. «Фиалки» де-факто гарантировали себе сохранение прописки в элите. Восстановившийся после травмы Александр Кокорин провел всю игру на скамейке запасных.
Протокол игры
|Фиорентина
|2:0
|Лацио
|(1:0) Влахович Душан 32'
|(2:0) Влахович Душан 89'
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • 58'Касерес Мартин • Венути Лоренцо • 5'Бонавентура Джакомо 73' ( Амрабат Софьян ( 73') • Пульгар Эрик • Кастровилли Гаэтано • Бираги Кристиано • Влахович Душан • 44'Рибери Франк 86' ( Куаме Кристиан ( 86')
Рейна Пепе • Марушич Адам • Ачерби Франческо • 28'Раду Стефан 66' 75' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 75') • Лаццари Мануэль 64' ( Луис Фелипе ( 64' ) • 74'Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 60' 64' ( Катальди Данило ( 64') • Альберто Луис 75' ( Мурики Ведат ( 75') • Лулич Сенад 64' ( Перейра Андреас ( 64' ) • 77'Иммобиле Чиро • Корреа Хоакин
Запасные: Алиа Марко • Мусаккио Матео • Патрик • Стракоша Томас • Пароло Марко
08 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лацио, Фиорентина, Александр Кокорин, Душан Влахович
правильно звучит так: Кокорин остался в запасе, благодаря чему «Фиорентина» неожиданно обыграла «Лацио».
" Отсутствие Кокорина в составе "фиалок" помогло Лацио крупно не проиграть во Флоренции" - так тоже неплохо звучит.