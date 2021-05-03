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​Врач получил год тюрьмы по делу о смерти Астори

03 Мая 2021, 14:42,

Более трёх лет назад из жизни ушёл капитан «Фиорентины» Давиде Астори. В ночь на 4 марта 2018 года футболист умер во сне перед матчем итальянского чемпионата против «Удинезе».

La Gazzetta dello Sport пишет о том, что профессор Джорджо Галанти был приговорён к одному году тюремного заключения по этому делу. Галанти был последним медиком, который подписал свидетельство о пригодности Астори к профессиональным занятиям спортом. Документ был подписан 10 июля 2017 года.

В своё время Джорджо Галанти был консультантом «Фиорентины» и директором центра спортивной медицины во Флоренции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Давиде Астори
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