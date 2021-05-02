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Кокорин наконец-то восстановился после травмы

02 Мая 2021, 11:29,

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к окончательному восстановлению после травмы бедра, полученной в матче с «Ромой» еще 3 марта. Изначально повреждение казалось не таким сложным, как оказалось, и сроки выздоровления россиянина постоянно переносились.

В понедельник 30-летний нападающий должен вернуться в общую группу «фиалок», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» зимой, но смог провести лишь три неполных матча, в которых не имел шансов открыть свой бомбардирский счет в Серии А. Первую часть сезона форвард провел в «Спартаке» и отметился двумя голами в восьми матчах.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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