Гасперини: «Тяжёлый вечер»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал гостевую победу над «Фиорентиной» (3:2).

«Это был тяжёлый вечер, все конкуренты выиграли, оставались только мы. Нам приходилось много рисковать, но в этом туре ничего не изменилось, всё стало только хуже, таблица осталась такой же, а сыграно на матч больше.

«Фиорентина» очень старалась, они были агрессивны и решительны. Мы сделали всё возможное, чтобы вернуться в игру, создавать моменты и забивать голы после того, как соперник сравнял счёт.

Я думаю, что гонка за первую четвёрку будет продолжаться до последнего матча, ещё ничего не решено», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.