Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гасперини: «Тяжёлый вечер»

12 Апреля 2021, 00:39,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал гостевую победу над «Фиорентиной» (3:2).

«Это был тяжёлый вечер, все конкуренты выиграли, оставались только мы. Нам приходилось много рисковать, но в этом туре ничего не изменилось, всё стало только хуже, таблица осталась такой же, а сыграно на матч больше.

«Фиорентина» очень старалась, они были агрессивны и решительны. Мы сделали всё возможное, чтобы вернуться в игру, создавать моменты и забивать голы после того, как соперник сравнял счёт.

Я думаю, что гонка за первую четвёрку будет продолжаться до последнего матча, ещё ничего не решено», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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