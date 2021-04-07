Полузащитник «Аталанты» заразился коронавирусом

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, у футболиста отсутствуют симптомы, он находится на изоляции. «Аталанта» уже уведомила лигу и вышестоящие органы о случившемся.

23-летний итальянец сыграл тридцать два матча за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Пессины с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать миллионов евро.

В воскресенье, одиннадцатого апреля, подопечным Гасперини предстоит сыграть на выезде против «Фиорентины».