​Кокорин пропустит матч против «Аталанты»

Александр Кокорин продолжает набирать форму после прохождения курса лечения в римской клинике. Как сообщает Firenze Viola, главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассчитывает на помощь Кокорина в финальной части сезона, начиная с игры против «Сассуоло», которая пройдёт семнадцатого апреля. Предполагается, что российский футболист не сможет принять участия в ближайшем поединке «фиалок» против «Аталанты», за которую выступает другой российский игрок Алексей Миранчук.

Напомним, Александр Кокорин пока что сыграл за «Фиорентину» только семьдесят семь минут в трёх матчах итальянского чемпионата.