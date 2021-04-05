Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин пропустит матч против «Аталанты»

05 Апреля 2021, 15:20,

Александр Кокорин продолжает набирать форму после прохождения курса лечения в римской клинике. Как сообщает Firenze Viola, главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассчитывает на помощь Кокорина в финальной части сезона, начиная с игры против «Сассуоло», которая пройдёт семнадцатого апреля. Предполагается, что российский футболист не сможет принять участия в ближайшем поединке «фиалок» против «Аталанты», за которую выступает другой российский игрок Алексей Миранчук.

Напомним, Александр Кокорин пока что сыграл за «Фиорентину» только семьдесят семь минут в трёх матчах итальянского чемпионата.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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