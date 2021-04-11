Кокорина нет в заявке «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала список игроков, которые готовы сыграть против «Аталанты» в воскресенье вечером в рамках очередного тура итальянского чемпионата. Как и ожидалось, в списке нет российского форварда Александра Кокорина. Футболист продолжает процесс восстановления после повреждения.

Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из «Спартака». Из-за проблем со здоровьем россиянин провёл на поле в Серии А только семьдесят семь игровых минут в трёх матчах. Голами и голевыми передачами Кокорин в отведённое ему время не отмечался.