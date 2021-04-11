Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорина нет в заявке «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

11 Апреля 2021, 10:44,

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала список игроков, которые готовы сыграть против «Аталанты» в воскресенье вечером в рамках очередного тура итальянского чемпионата. Как и ожидалось, в списке нет российского форварда Александра Кокорина. Футболист продолжает процесс восстановления после повреждения.

Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из «Спартака». Из-за проблем со здоровьем россиянин провёл на поле в Серии А только семьдесят семь игровых минут в трёх матчах. Голами и голевыми передачами Кокорин в отведённое ему время не отмечался.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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