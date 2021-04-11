Миранчук засвидетельствовал, как «Аталанта» с сюрпризами победила «Фиорентину» без Кокорина

В тридцатом туре чемпионата Италии «Фиорентина» при отсутствии Александра Кокорина в заявке принимала «Аталанту» с Алексеем Миранчуком в запасе.

Матч «Фиорентины» и «Аталанты» мог ознаменоваться противостоянием Кокорина и Алексея Миранчука на итальянской земле, но реальность, конечно же, оказалась прозаичней. Кокорин, которого по нереализованному футбольному таланту и умению примагничивать проблемы сравнивают с Балотелли, застрял в лазарете «фиолетовых», а Миранчук замариновался в запасе «богини». Таким образом, матч лишился интереса львиной доли российских болельщиков, но всё же был шанс увидеть Миранчука выходящим на замену.

«Аталанта» борется за место в Лиге чемпионов, а пределы мечтаний «Фиорентины» в нынешнем сезоне ограничиваются просто сохранением прописки в Серии А. И гости уже в первом тайме наглядно продемонстрировали разницу в классе. Бергамаски заслуженно повели к перерыву в два мяча. Оба раза забил Сапата – и оба раза после ассистов Малиновского. На 13-й минуте голевой передачей стала подача углового, а на 40-й – проникающий пас по центру. За десять минут до второго гола Сапата уже не реализовал одно рандеву с Дронговски, а на 26-й минуте примечательный момент возник у хозяев – Касерес откликнулся на подачу со штрафного и замкнул её правее створа.

«Аталанта», может, рассчитывала спокойно довести матч до победы, но практика показала, что гостям нельзя было останавливаться на достигнутом. Потому как Влахович оформил дубль, уместив пару своих голов в промежуток с интервалом в десять минут. Сначала он отличился после подачи Бираги и скидки головой Касереса, а затем реализовал шанс в контратаке, когда разыграл выпад вместе с Куаме. Впрочем, «королева провинциалов» спохватилась вовремя, и ничейный счёт продержался совсем чуть-чуть. Нанося удар, Иличич попал мячом в чужой штрафной в отведённую от тела руку Лукаса Мартинеса – это пенальти. С точки Иличич отправил снаряд по центру, а Дронговски ногой подкорректировал мяч в верхнюю часть створа (2:3).

Хотя бы один гол должен был забивать Пашалич, однако бывший хавбек «Спартака» не реализовал хет-трик из моментов, дважды не успев замкнуть прострел и в третьем случае ударив рядом со штангой. Сапате до реального хет-трика не хватало одного гола, а он не смог переиграть в рандеву Дронговски. Как раз Сапату на 86-й минуте заменил Алексей Миранчук. Выйдя на поле, россиянин сфолил в попытке отбора на чужой половине плюс отметился удачным действием в центре поля. Хозяева в добавленное время попытались отыграться с помощью навесов, но безуспешно. «Аталанта» набрала 61 очко и вернулась в зону Лиги чемпионов, вытеснив оттуда раньше сыгравший в этом туре «Наполи».

Кирилл Иванцов