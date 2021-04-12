Иличич – о возможном переходе в «Милан»: «Посмотрим после сезона»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич прокомментировал победу над «Фиорентиной» (3:2).

«Мы известны тем, что всегда играем в открытый футбол. Конечно, нам бывает сложно в некоторые моменты, потому что приходится пропускать, но мы всегда возвращаемся и правильно реагируем на неудачи. В любом случае нам нужно лучше обороняться.

Почему я обнял Ромеро после забитого гола? Ромеро сказал мне, что я должен обнять его, если забью, всё сложилось здорово.

Слухи о переходе в «Милан»? Сейчас я хочу хорошо закончить сезон, а после этого посмотрим», - приводит слова опытного полузащитника Sky Sport Italia.