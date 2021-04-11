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Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»

11 Апреля 2021, 19:45,

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выкинул футболку на поле после матча с «Дженоа».

Как сообщает Football Italia, самым расторопным оказался мальчик, подающий мячи, который и забрал заветный трофей себе. Ситуацию прокомментировал и наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Это нормально, потому что Роналду хотел забить гол, особенно в тот момент, когда мы начали испытывать проблемы. Криштиану является чемпионом и всегда хочет вносить свой вклад в успехи». – сказал Пирло.

Напомним, что Криштиану совсем недавно оказался в центре похожего скандала, выбросив капитанскую повязку сборной Португалии в матче против сербов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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Комментарии (5)
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2
AlessandroDP
11 Апреля 2021, 20:42

Ромео Агрести
Уточнение.
Роналду не бросал футболку на землю в конце матча. Болбой попросил у него футболку, он снял ее и бросил ему.
–––
Но хейтеры не дремлют)

2
Bettega
11 Апреля 2021, 20:40

официально меняться и отдавать футболки низя. пацан попросил футболку,а тот ее и бросил.

2
Misha_diablo_football
11 Апреля 2021, 20:18

Своим поведением он показал что играет только для себя (собственной статистики и личных наград) все остальное второстепенное....

4
Alex1972
11 Апреля 2021, 19:52

Не зря его на Драгау свиньей назвали... Аньели, ты правильном пути, пути Бартомеу... Хе-хе...

0
AlessandroDP
11 Апреля 2021, 22:34

И тут сам написал, сам поржал)

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