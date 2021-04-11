Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выкинул футболку на поле после матча с «Дженоа».

Как сообщает Football Italia, самым расторопным оказался мальчик, подающий мячи, который и забрал заветный трофей себе. Ситуацию прокомментировал и наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Это нормально, потому что Роналду хотел забить гол, особенно в тот момент, когда мы начали испытывать проблемы. Криштиану является чемпионом и всегда хочет вносить свой вклад в успехи». – сказал Пирло.

Напомним, что Криштиану совсем недавно оказался в центре похожего скандала, выбросив капитанскую повязку сборной Португалии в матче против сербов.