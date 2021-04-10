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​Пирло: «На менее статусные команды нужно настраиваться так же, как на «Наполи»

10 Апреля 2021, 17:41,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мыслями перед игрой против «Дженоа». На неделе «старая синьора» в перенесённом матче обыграла «Наполи» и вышла на третье место в таблице.

«Возможно, нам легче настроиться на такой большой матч, как против «Наполи», но с завтрашнего дня нам нужно настраиваться так же и на менее статусные команды. Нам нужно обрести некоторую стабильность. Обыгрывать «Наполи» бессмысленно, если терять очки в таких играх, как против «Дженоа», - высказался Пирло в ходе пресс-конференции.

«Ювентус» примет «Дженоа» в воскресенье, одиннадцатого апреля.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Дженоа, Андреа Пирло
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