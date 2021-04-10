​Пирло: «На менее статусные команды нужно настраиваться так же, как на «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мыслями перед игрой против «Дженоа». На неделе «старая синьора» в перенесённом матче обыграла «Наполи» и вышла на третье место в таблице.

«Возможно, нам легче настроиться на такой большой матч, как против «Наполи», но с завтрашнего дня нам нужно настраиваться так же и на менее статусные команды. Нам нужно обрести некоторую стабильность. Обыгрывать «Наполи» бессмысленно, если терять очки в таких играх, как против «Дженоа», - высказался Пирло в ходе пресс-конференции.

«Ювентус» примет «Дженоа» в воскресенье, одиннадцатого апреля.