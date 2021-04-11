«Ювентус» и «Наполи» уверенно победили, «Лацио» дожал «Верону»

В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 30-го тура. «Ювентус» легко разделался с «Дженоа», быстро забив два гола. В итоге 3:1, а на табло свои фамилии записали Деян Кулушевски, Альваро Мората и Уэстон Маккенни - Джанлука Скамачча.

В параллельной игре «Наполи» разжился тремя очками в битве с «Сампдорией» (2:0). Голы на счету Фабиана Руиса и Виктора Осимхена. А вот «Лацио» рискует выбыть из борьбы за топ-4 после ничьей с «Вероной» (0:0).