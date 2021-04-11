«Ювентус» и «Наполи» уверенно победили, «Лацио» дожал «Верону»

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11 Апреля 2021, 17:59,
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В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 30-го тура. «Ювентус» легко разделался с «Дженоа», быстро забив два гола. В итоге 3:1, а на табло свои фамилии записали Деян Кулушевски, Альваро Мората и Уэстон Маккенни - Джанлука Скамачча.
В параллельной игре «Наполи» разжился тремя очками в битве с «Сампдорией» (2:0). Голы на счету Фабиана Руиса и Виктора Осимхена. А вот «Лацио» рискует выбыть из борьбы за топ-4 после ничьей с «Вероной» (0:0).
Протокол игры
|(1:0) Кулушевски Деян 4'
|(2:0) Мората Альваро 22'
|49' Скамачча Джанлука (2:1)
|(3:1) Маккенни Уэстон 70'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан 20' 46' ( Алекс Сандро ( 46' ) • 82'Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • Данило Луис • Кулушевски Деян 37' 68' ( Маккенни Уэстон ( 68') • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен 84' ( Ремзи Аарон ( 84') • Кьеза Федерико 74' ( Мело Артур ( 74') • Мората Альваро 68' ( Дибала Пауло ( 68') • Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих • Дрэгушин Раду • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Буффон Джанлуиджи
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа • Радованович Иван • Кришито Доменико • 62'Бираски Давиде 46' ( Пьяца Марко ( 46') • Бехрами Валон 38' 46' ( Гильоне Паоло ( 46') • Бадель Милан • Ровелла Николо 53' 63' ( Зайц Миха ( 63') • Дзаппакоста Давиде • Пандев Горан 63' ( Шомуродов Элдор ( 63') • Скамачча Джанлука 70' ( Мелегони Филиппо ( 70')
Запасные: Палеари Альберто • Сапата Кристиан • Дестро Маттиа • Гольданига Эдоардо • Онгене Жером • Маркетти Федерико
11 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры
|35' Фабиан Руис (0:1)
|87' Осимхен Виктор (0:2)
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Йосида Майя • Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Торсби Мортен • Дамсгор Миккель 86' ( Лерис Мехди ( 86') • Янкто Якуб 86' ( Верре Валерио ( 86') • Квальярелла Фабио 67' ( Кейта Бальде ( 67') • Габбьядини Маноло
Запасные: Феррари Алекс • Роша Кайке • Равалья Никола • Рамирес Гастон • Летица Карло • Тонелли Лоренцо • Ла Гумина Антонино • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • 24'Кулибали Калиду • 46'Руй Мариу • Фабиан Руис • Демме Диего • Политано Маттео 74' ( Лосано Ирвинг ( 74' ) • 78'Зелиньски Пётр 75' ( Мертенс Дрис ( 75') • Инсинье Лоренцо • Осимхен Виктор
Запасные: Петанья Андреа • Бакайоко Тьемуэ • Ррахмани Амир • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс • Хюсай Эльсейд • Элмас Эльиф • Лоботка Станислав • Максимович Никола
11 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|90' Милинкович-Савич Сергей (0:1)
Сильвестри Марко • Давидович Павел • Маньяни Джанджакомо • Димарко Федерико 76' ( Бесса Даниэль ( 76') • Фараони Марко • Стураро Стефано • Велозу Мигель 69' ( Илич Иван ( 69') • Лазович Дарко • Барак Антонин 85' ( Сальседо Эдди ( 85') • Дзакканьи Маттиа 76' ( Чеккерини Федерико ( 76') • Ласанья Кевин 85' ( Калинич Никола ( 85')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Колли Эбрима • Рюэгг Кевин • Пандур Ивор • Тамез Адриен • Гюнтер Корай
Рейна Пепе • Марушич Адам • Ачерби Франческо • Раду Стефан • Акпа-Акпро Жан-Даниэль 83' ( Эскаланте Гонсало ( 83') • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 83' ( Пароло Марко ( 83') • Альберто Луис 72' 75' ( Лулич Сенад ( 75') • Фарес Мохамед 75' ( Перейра Андреас ( 75') • Кайседо Фелипе 49' 68' ( Мурики Ведат ( 68') • Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко • Мусаккио Матео • Катальди Данило • Армини Николо • Патрик • Стракоша Томас • Худт Уэсли
11 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Наполи, Лацио, Верона
Португальский дельфинопетух : Я не забил Дженоа... Все, ухожу из Юве.... Хе-хе...
У тебя что будильник стоит на игры Роналду, и который бьет тебя по яйцам?
Я не могу пропустить его такие "великие" матчи... Беневенто, Дженоа..... Это же классика креатива от "великого" тащера всех времен... За 30 лямов в год... Это нельзя пропускать... Уххх... Хе-хе...
Сам хню кую то написал, сам поржал...
Да не, ржете вы, а я плачу... От счастья... За Аньели... Платить 30 лямов в год челу, который пытается вывести Юве в ЛЧ - это надо уметь... Даже Бартомеу отдыхает... Ребята, вы на правильном пути!!.... Хе-хе...
Опять х-ню написал, и опять сам же поржал
На х-ню не отвечают и ее не читают... Значит тебе нравится... И ты на правильном пути... Хе-хе...