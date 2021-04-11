Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» и «Наполи» уверенно победили, «Лацио» дожал «Верону»

11 Апреля 2021, 17:59,

В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 30-го тура. «Ювентус» легко разделался с «Дженоа», быстро забив два гола. В итоге 3:1, а на табло свои фамилии записали Деян Кулушевски, Альваро Мората и Уэстон Маккенни - Джанлука Скамачча.

В параллельной игре «Наполи» разжился тремя очками в битве с «Сампдорией» (2:0). Голы на счету Фабиана Руиса и Виктора Осимхена. А вот «Лацио» рискует выбыть из борьбы за топ-4 после ничьей с «Вероной» (0:0).

Протокол игры  
Ювентус 3:1 Дженоа
(1:0) Кулушевски Деян 4'    
(2:0) Мората Альваро 22'    
    49' Скамачча Джанлука (2:1)
(3:1) Маккенни Уэстон 70'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   20'   46' (Алекс Сандро (   46'   82') Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо Данило Луис Кулушевски Деян   37'   68' (Маккенни Уэстон (   68') Бентанкур Родриго Рабио Адриен   84' (Ремзи Аарон (   84') Кьеза Федерико   74' (Мело Артур (   74') Мората Альваро   68' (Дибала Пауло (   68') Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих Дрэгушин Раду Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Буффон Джанлуиджи
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван Кришито Доменико   62' Бираски Давиде   46' (Пьяца Марко (   46') Бехрами Валон   38'   46' (Гильоне Паоло (   46') Бадель Милан Ровелла Николо   53'   63' (Зайц Миха (   63') Дзаппакоста Давиде Пандев Горан   63' (Шомуродов Элдор (   63') Скамачча Джанлука   70' (Мелегони Филиппо (   70')
Запасные: Палеари Альберто Сапата Кристиан Дестро Маттиа Гольданига Эдоардо Онгене Жером Маркетти Федерико
11 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры  
Сампдория 0:2 Наполи
    35' Фабиан Руис (0:1)
    87' Осимхен Виктор (0:2)
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Йосида Майя Колли Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Торсби Мортен Дамсгор Миккель   86' (Лерис Мехди (   86') Янкто Якуб   86' (Верре Валерио (   86') Квальярелла Фабио   67' (Кейта Бальде (   67') Габбьядини Маноло
Запасные: Феррари Алекс Роша Кайке Равалья Никола Рамирес Гастон Летица Карло Тонелли Лоренцо Ла Гумина Антонино Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас   24' Кулибали Калиду   46' Руй Мариу Фабиан Руис Демме Диего Политано Маттео   74' (Лосано Ирвинг (   74'   78') Зелиньски Пётр   75' (Мертенс Дрис (   75') Инсинье Лоренцо Осимхен Виктор
Запасные: Петанья Андреа Бакайоко Тьемуэ Ррахмани Амир Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Хюсай Эльсейд Элмас Эльиф Лоботка Станислав Максимович Никола
11 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Верона 0:1 Лацио
    90' Милинкович-Савич Сергей (0:1)
Сильвестри Марко Давидович Павел Маньяни Джанджакомо Димарко Федерико   76' (Бесса Даниэль (   76') Фараони Марко Стураро Стефано Велозу Мигель   69' (Илич Иван (   69') Лазович Дарко Барак Антонин   85' (Сальседо Эдди (   85') Дзакканьи Маттиа   76' (Чеккерини Федерико (   76') Ласанья Кевин   85' (Калинич Никола (   85')
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Колли Эбрима Рюэгг Кевин Пандур Ивор Тамез Адриен Гюнтер Корай
Рейна Пепе Марушич Адам Ачерби Франческо Раду Стефан Акпа-Акпро Жан-Даниэль   83' (Эскаланте Гонсало (   83') Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   83' (Пароло Марко (   83') Альберто Луис   72'   75' (Лулич Сенад (   75') Фарес Мохамед   75' (Перейра Андреас (   75') Кайседо Фелипе   49'   68' (Мурики Ведат (   68') Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко Мусаккио Матео Катальди Данило Армини Николо Патрик Стракоша Томас Худт Уэсли
11 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Наполи, Лацио, Верона
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Комментарии (8)
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1
ARTUR
11 Апреля 2021, 18:10
Спасибо Лациале))!!! Такой вкусный коф прошел)
1
Alex1972
11 Апреля 2021, 18:03

Португальский дельфинопетух : Я не забил Дженоа... Все, ухожу из Юве.... Хе-хе...

2
Стэтхэм на минималках
11 Апреля 2021, 18:11

У тебя что будильник стоит на игры Роналду, и который бьет тебя по яйцам?

0
Alex1972
11 Апреля 2021, 18:36

Я не могу пропустить его такие "великие" матчи... Беневенто, Дженоа..... Это же классика креатива от "великого" тащера всех времен... За 30 лямов в год... Это нельзя пропускать... Уххх... Хе-хе...

1
AlessandroDP
11 Апреля 2021, 18:08

Сам хню кую то написал, сам поржал...

1
Alex1972
11 Апреля 2021, 18:32

Да не, ржете вы, а я плачу... От счастья... За Аньели... Платить 30 лямов в год челу, который пытается вывести Юве в ЛЧ - это надо уметь... Даже Бартомеу отдыхает... Ребята, вы на правильном пути!!.... Хе-хе...

0
Platinum9
11 Апреля 2021, 19:02

Опять х-ню написал, и опять сам же поржал

0
Alex1972
11 Апреля 2021, 19:07

На х-ню не отвечают и ее не читают... Значит тебе нравится... И ты на правильном пути... Хе-хе...

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