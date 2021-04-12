Реакция Пирло на поведение Роналду после матча с «Дженоа»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду после окончания встречи 30-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (3:1). После финального свистка португальский форвард бросил свою футболку на поле.

«Такое иногда случается, все нормально. Роналду всегда стремится оставить свой след в матче, он истинный чемпион. Не думаю, что Криштиану заслуживает штрафа. Он просто был расстроен», - цитирует тренера Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Серии А 36-летний бомбардир сыграл 27 матчей, отметившись 25 забитыми мячами и тремя результативными передачами.