Бентанкур: «Я на правильном пути»

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11 Апреля 2021, 22:47,
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Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1).
«В первом тайме мы играли очень хорошо, но во втором расслабились. Соперник забил гол и владел мячом. Мы все понимаем, что должны играть весь матч с тем же настроем, с которым вышли на игру. Я чувствую себя лучше в последних играх, конечно, мне надо стать сильнее, но я на правильном пути. Следующая игра с «Аталантой», это будет сложный матч, но мы хотим победить», - цитирует Бентанкура пресс-служба туринского клуба.
После тридцати туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Родриго Бентанкур
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