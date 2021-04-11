Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Бентанкур: «Я на правильном пути»

11 Апреля 2021, 22:47,

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1).

«В первом тайме мы играли очень хорошо, но во втором расслабились. Соперник забил гол и владел мячом. Мы все понимаем, что должны играть весь матч с тем же настроем, с которым вышли на игру. Я чувствую себя лучше в последних играх, конечно, мне надо стать сильнее, но я на правильном пути. Следующая игра с «Аталантой», это будет сложный матч, но мы хотим победить», - цитирует Бентанкура пресс-служба туринского клуба.

После тридцати туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Родриго Бентанкур
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
11 Апреля 2021, 23:02

Вы все на правильном пути... Все просрали....

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