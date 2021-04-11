Пирло: «Поставлю себе шестёрку за сезон»

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1).

«У нас был правильный настрой в самом начале матча, всё казалось лёгким, но затем мы упустили очень хороший момент в концовке первого тайма, после которого многое могло измениться. На вторую половину мы вышли с огромным желанием, но стали играть слишком открыто, пойдя на небольшой риск и не смогли использовать свои шансы, за это нас могли наказать.

Доволен ли я сезоном? Пока что могу поставить себе шесть из десяти. Я понимаю, что должен делать больше, когда команде не удаётся добиться определенных результатов, то ответственность на себя необходимо брать тренеру», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.