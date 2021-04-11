Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пирло: «Поставлю себе шестёрку за сезон»

11 Апреля 2021, 19:15,

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1).

«У нас был правильный настрой в самом начале матча, всё казалось лёгким, но затем мы упустили очень хороший момент в концовке первого тайма, после которого многое могло измениться. На вторую половину мы вышли с огромным желанием, но стали играть слишком открыто, пойдя на небольшой риск и не смогли использовать свои шансы, за это нас могли наказать.

Доволен ли я сезоном? Пока что могу поставить себе шесть из десяти. Я понимаю, что должен делать больше, когда команде не удаётся добиться определенных результатов, то ответственность на себя необходимо брать тренеру», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола