​Пирло: «Надеюсь, что когда-нибудь смогу использовать Роналду, Морату и Дибалу вместе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не ожидает летнего ухода Пауло Дибалы, несмотря на появляющиеся слухи.

«Я всегда говорил, что Дибала является важным футболистом для нас. К сожалению, в этом сезоне он не играл часто. Давайте смотреть на настоящее, ведь оно куда важнее будущего. У Дибалы ещё есть год по контракту, так что он будет здесь в следующем сезоне.

Я действительно надеюсь, что когда-нибудь смогу использовать Роналду, Морату и Дибалу вместе», - приводит слова Пирло Goal.com.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» может обменять Пауло Дибалу на Мауро Икарди.