Алексей Миранчук не сделал разницу на «Сан Сиро»: «Аталанта» переиграла «Интер», но проиграла

26-й тур Серии А замыкали понедельничным матчем «Интер» и «Аталанта».

«Интер» в середине сезона утвердился на первом месте таблицы итальянского чемпионата. Он стал главным фаворитом, но гонка за скудетто ещё продолжается. «Аталанта» тоже подтянулась после не самого удачного старта и теперь балансирует на водоразделе между зонами Лиги чемпионов и Лиги Европы. Алексей Миранчук в Серии А стабильно начинает игры на скамейке запасных, и отчётный матч не стал исключением. У «Интера» с «Аталантой» одинаковая основная расцветка – чёрно-синяя, и пожертвовать ею на один матч пришлось гостям, вышедшим в почти полностью белой форме.

Славящаяся доминантным стилем «Аталанта» заиграла первым номером. Но среднее давление от команды Гасперини не ставило перед «интеристами» неразрешимых задач. Было тревожно у хозяйских ворот во время прострела Госенса с левой стороны, но Меле и Сапата не успели там к мячу, а Перишич сделал вынос.

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«Интер» рассчитывал впереди на Лукаку, как «Зенит» на Дзюбу. На 18-й минуте сдержать Ромелу пытался Ромеро, и в борьбе с мощным форвардом защитник бергамасков закинул мяч в створ своих ворот, а Спортьелло пришлось играть головой, чтобы не допустить свободного удара. Конец же первого тайма запомнился двумя ударами Сапаты со второго этажа после подач угловых справа от Малиновского. В первом случае голу помешал состояться отбивший мяч Ханданович, а во втором блок поставил Брозович.

В начале второго тайма «нерадзурри» прибавили в активности, и они правильно рассчитали, когда им стоило поднажать. На 53-й минуте Эриксен навесил с углового, и после серии отскоков мяч удачно лёг на ногу Шкриньяру, поразившему левый угол (1:0). В непосредственно предшествовавших голу единоборствах Перишича и Ромеро, а также Де Врея и Бастони никаких фолов зафиксировано не было ни сразу, ни с помощью ВАР.

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На 56-й минуте «Интер» должен был забивать второй, поскольку Лукаку выбегал один на один со Спортьелло в результате нерасторопного взаимодействия Джимсити и Толоя. Но в последний момент мяч из-под ног у Лукаку всё-таки выбил Ромеро. Что касается общего рисунка игры, то хозяева отошли назад и чуть не пропустили от Сапаты, чей выстрел после паса Пессины пришёлся рядом с левой штангой. Вскоре Иличич навесил справа со штрафного, и Джимсити головой тоже не попал в створ.

В конце «Интер» напрочь сконцентрировался на обороне, но не сумел избежать остроты у своих ворот. Супершанс упустил на 84-й минуте Пашалич, пальнувший ногой рядом со створом после навеса справа. Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте вместо Пессины, однако ничем особенным отметиться не сумел, а хорошо было бы это сделать, чтобы Гасперини наконец начал определять его в стартовый состав.

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По игре «Аталанта» смотрелась интересней, однако главенствует в футболе результат, который для «королевы провинциалов» оказался отрицательный. Восстановился шестиочковый отрыв «Интера» от «Милана», а вот клуб из Бергамо покамест выпал из лигочемпионской четвёрки.

Кирилл Иванцов