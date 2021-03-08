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Алексей Миранчук не сыграет против «Интера» с первых минут

08 Марта 2021, 22:00,

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не сыграет с первых минут в поединке 26-го тура Серии А против лидирующего «Интера». Россиянин оказался в числе запасных.

Стартовый состав «Аталанты»: Спортьелло - Толой, Ромеро, Джимсити - Меле, Фройлер, де Рон, Госенс - Пессина, Малиновский, Сапата.

В начале сезона Миранчук сменил «Локомотив» на «Аталанту» за 14,5 млн евро и в 20 матчах сезона забил пять мячей, а также отдал голевую передачу.  Россиянин всего дважды выходил с первых минут и также два раза получал больше тайма игрового времени.

Матч «Интер» - «Аталанта» стартует в 22:45. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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1
BESTJuventus10
08 Марта 2021, 22:17

ну все теперь можно не смотреть матч значит. ну и новости )

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