Гасперини – о матче с «Интером»: «Эта игра покажет нашу реальную подготовку»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча с «Интером».

«Завтрашняя игра покажет нашу реальную подготовку. Мы встретимся с командой, которая заслуженно занимает первое место в турнирной таблице и имеет комфортный отрыв от «Ювентуса». Они являются главным претендентом на титул, но осталось ещё тринадцать игр.

«Интер» и «Аталанта» - две лучшие команды в Серии А? Это приятно. Такие показателя дают нам уверенность в себе и показывают, что любой футболист способен забивать», - цитирует Гасперини Football Italia.

Матч между «Интером» и «Аталантой» состоится завтра, восьмого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.