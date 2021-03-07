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Гасперини – о матче с «Интером»: «Эта игра покажет нашу реальную подготовку»

07 Марта 2021, 18:49,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча с «Интером».

«Завтрашняя игра покажет нашу реальную подготовку. Мы встретимся с командой, которая заслуженно занимает первое место в турнирной таблице и имеет комфортный отрыв от «Ювентуса». Они являются главным претендентом на титул, но осталось ещё тринадцать игр.

«Интер» и «Аталанта» - две лучшие команды в Серии А? Это приятно. Такие показателя дают нам уверенность в себе и показывают, что любой футболист способен забивать», - цитирует Гасперини Football Italia.

Матч между «Интером» и «Аталантой» состоится завтра, восьмого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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