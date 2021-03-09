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Моратти: «У «Интера» есть характер, чтобы привезти домой Скудетто»

09 Марта 2021, 20:40,

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти отметил сильные черты команды, которые помогают ей оставаться главным претендентом на Скудетто.

- Победа в дерби была определяющей для того, чтобы минимизировать риски, если «Милан» будет хорошо играть. Этот отрыв ставит «Интер» в более комфортное положение, - заявил Моратти Radio24 в день 113-летия клуба. - У «Интера» есть характер, что было продемонстрировано вчера, а также умная игра - факторы, которые помогут привезти домой Скудетто.

Также Моратти признал, что бы не прав в оценке Ромелу Лукаку: «Изначально мне не казалось, что он сильный футболист. Правда. Но он очень умный и здорово вырос».

После победы над «Аталантой» (1:0) миланцы на шесть очков оторвались от второго места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Массимо Моратти
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