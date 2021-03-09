Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Интер» выбил «Аталанту» из борьбы за чемпионство»

09 Марта 2021, 08:19,

Рулевой миланского «Интера» Антонио Конте дал интервью после поединка 26-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Матч завершился победой «нерадзурри» со счетом 1:0.

«Мы хорошо подготовились к матчу и одержали важную победу. «Интер» вернул прежний отрыв от второго места. Команда понимала, что нужно побеждать, ведь все конкуренты набрали по три балла. Можно сказать, что сегодня мы выбили «Аталанту» из борьбы з чемпионский титул», - приводит слова специалиста Football-Italia.

После 26 туров «Интер» имеет в своем активе 62 балла и опережает идущий вторым «Милан» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Аталанта
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