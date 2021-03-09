Ханданович – о победе над «Аталантой»: «Мы ожидали трудной игры»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0).

«Мы ожидали трудной игры, потому что «Аталанта» - отличная команда. Они доказали это своими выступлениями и в Италии, и в еврокубках. Нам пришлось немного пострадать на поле, но победа осталась за нами.

Это очень важные три очка, остальным командам ещё предстоит сыграть с «Аталантой», а значит они испытают проблемы», - цитирует Хандановича Sky Sport Italia.

После двадцати шести туров «Интер» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя на шесть зачетных баллов.